Chambre criminelle de Mbour : Le rapport d'expertise psychiatrique sauve le Pr qui avait égorgé sa femme enceinte de 9 mois

La Cour de la chambre criminelle de Mbour avait demandé une expertise dans le cadre de la procédure visant Saliou Ngom, 33 ans, professeur de Sciences de la vie et de la Terre (Svt).





Inculpé de meurtre, Saliou Ngom a été consulté à plusieurs reprises par le Pr Abdoulaye Danfa, médecin psychiatre au centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès.

Le diagnostic du médecin a sauvé l'accusé.





Le rapport médical révèle que Saliou Ngom présente une affection psychiatrique qui peut altérer ses facultés mentales, son raisonnement mais aussi son discernement. Pis, que sa détention prolongée en milieu carcéral risque d'aggraver ces troubles.





Son état nécessite une prise en charge régulière et efficiente dans une structure agrégée pour une meilleure stabilisation pouvant lui permettre une éventuelle réinsertion socio-familiale, voire professionnelle.





Pour rappel, les faits se sont déroulés à Koboran, un village situé dans la commune de Fissel Mbadane, en 2018. Amy Dieng, enceinte de neuf mois, a été retrouvée couchée sur un matelas gisant dans une mare de sang. Elle venait d'être égorgée par son mari. D'ailleurs le professeur de Svt n'était pas en mesure de se souvenir de ce qui c'était passé.





"On m'a raconté ce qui s'était passé ! Je ne me souviens de rien de tout ce qui s'était passé. Tout ce que je sais de cette histoire, on me l'a raconté. Je demandais à ceux qui venaient me voir ce que je faisais en prison", avait déclaré le professeur.





A la barre de la chambre criminelle, le professeur de Svt n'a pas trouvé les mots pour revenir sur cette horrible journée.





Les témoins appelés à la barre du tribunal avaient décrit Saliou Ngom comme une personne sincère, serviable, attentionnée, fiable, respectueuse, studieuse.





Amy et Saliou se sont mariés en 2013, quand il était encore étudiant. Il devient professeur de Svt et c'est à sa 2e année d'enseignement qu'il a été sujet à des troubles jusqu'à commettre l'irréparable.





"Nous n'avons jamais eu de problème avec Saliou. Si je pouvais, il sortirait de prison. Nous ne réclamons aucun dommage", explique le frère de la victime.





Abdoulaye Ngom, oncle de Saliou, avait raconté qu'un jour, l'accusé s'était jeté au fond d'un puits d'une profondeur de 15 mètres.





"Son acte a été une surprise pour tout le monde. Le jour où il s'est jeté du fond du puits, c'est moi qui l'ai repêché. 29 à 30 jours, il a posé cet acte", avait déclaré Abdoulaye Ngom.





Saliou Ngom a été sauvé par l'expertise du médecin psychiatre Abdoulaye Danfa, après six ans passés en détention.