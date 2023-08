Cipcc 2023 : 81 journalistes de 69 pays en immersion dans l'empire du milieu

Le programme du second semestre du Centre international de communication de presse de la Chine (Cipcc) a démarré depuis le lundi 31 juillet, à Beijing, sur des notes d'espoir. Tout heureux, le directeur dudit centre de formation, Yu Lei a déclaré, à l'endroit des 81 journalistes venant de 69 pays pour un séjour de quelques mois dans l'empire du milieu: « Vous êtes la bienvenue. Vous avez constaté qu'il pleut beaucoup, ces derniers jours depuis votre arrivée. En Chine, on a un proverbe très célèbre qui dit que "quand la pluie commence, cela signifie qu'on va accueillir des invités de la noblesse. C'est pour dire que tous nos participants sont des invités honorables et durant votre séjour, vous serez satisfaits de notre formation».





Deuxième partie de l'année 2023





La session de cette année a été divisée en deux parties. « Pour la première partie, on a invité 60 personnes de 52 pays et pour le second semestre, ce sont 81 journalistes de 69 pays qui sont là. Le but est de promouvoir la formation pratique entre la Chine et les journalistes venus des pays en voie de développement parce qu’on sait il y a peu de reporters de ces pays qui sont accrédités ici comme correspondants permanents », a reconnu Yu Lei.





Avant de poursuivre : «Dans ce cadre, la formation offre l'occasion de venir en Chine pour avoir les ressources nécessaires pour faire des reportages de première main. Ils peuvent observer par eux-mêmes quelle est Chine en réalité, qu'est ce qui se passe en Chine tous les jours et dans ce cas-là, ils peuvent introduire une vraie Chine à leur peuple et à leur région. Bien évidemment, notre but c'est de vous faire tomber amoureux de la Chine. J'en suis très confiant ».





Faisant la présentation du programme, le Directeur du centre a indiqué que des lectures sur le développement de la Chine dans tous les domaines, des visites d'échanges avec les organisations gouvernementales, entreprises, universités seront au rendez-vous. Ceci, pour donner une idée théorique de comment est la Chine et voir les mesures qu'elle a prises comme politiques économiques. Des entretiens concernant les principales activités nationales et diplomatiques, des conférences sur la condition nationale et la formation sur la presse, en sus des expériences sur les cultures chinoises seront organisés.





Plus de 400 journalistes formées depuis 2014









Des visites à pékin (Beijing) mais aussi dans quelques provinces sont également prévues. « C'est pour vous faire mieux connaitre la Chine sur le plan complet, entier. Vous savez la Chine est un pays tellement immense. Le développement n'est pas le même partout. Il existe un écart à peu près grand. Il y a des provinces assez développées et d'autres sous-développés », dit-il. Un stage dans des médias centraux fera partie du programme.





Journaliste à l'Agence Tunis Afrique presse (Tap), Ibrahim Rahbi a confié que cette formation est une occasion pour lui de «connaître bien les us et coutumes en Chine. « Mais aussi découvrir les médias chinois, la technologie et les outils qui ont permis à la Chine de devenir un grand pays dans le monde de l'économie », a affirmé le Tunisien.