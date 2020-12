Co-régulation du secteur des médias : Le Cnra et le Cored font cause commune

Cnra et Cored font cause commune

En réunion ce mardi, le collège du Conseil national de régulation de l‘audiovisuel (Cnra) et le Tribunal des pairs du CORED ont décidé d’accorder leurs violons dans le cadre de la régulation du secteur des médias.





Il a été décidé à l’issue de cette rencontre co-présidée par le président du Cnra Babacar Diagne et le directeur du Cored Mamadou Thior, d’aller vers une co-régulation du secteur et d’insister sur la nécessité de jouer de l’influence pour moins de « sanctions » et plus de « responsabilités ».