Code de la presse: Les décrets d’application seront adoptés en janvier 2021 (Macky Sall)

Fini le retard sur l’application du nouveau code de la presse. Le président Macky Sall assure que les décrets d’application qui traînaient, seront adoptés au premier conseil du mois de janvier 2021. Il en a fait l’annonce lors du Grand Entretien du 31 décembre 2020.« Le code a été voté à l’Assemblée nationale. Ce qui restait, ce sont les décrets d’applications. On avait décidé de les adopter mais il y a eu une grève dans le secteur et on l’a reporté pour ne pas donner l’image d’avoir avis sous la pression. Mais je demande au ministre de la Culture et de la Communication de préparer le texte pour le premier Conseil des ministres du mois de janvier », explique le chef de l’Etat.Cependant, le président Macky Sall s’est insurgé contre certaines pratiques dans le paysage médiatique. « Il faut organiser le secteur. Parce qu’on ne peut pas laisser les hommes d’affaires créer des organes de presse et en faire un moyen de pression ou de chantage de sorte à ce que les hommes se retrouvent à l’étroit dans ces organes », fulmine le chef de l’Etat.