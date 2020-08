Comment Babacar Touré a révolutionné la presse sénégalaise

Babacar Touré, fondateur du groupe de presse Sud Communication et monument de la presse privée au Sénégal et en Afrique francophone, est décédé le 26 juillet dernier. Il y a cinq ans, nous l’avions rencontré. Il avait parlé de son histoire avec la presse. L’occasion de (re)découvrir un journaliste de conviction dont les mots et les principes sont plus que jamais d’actualité.





C’était une rencontre rare avec l’un des hommes qui a beaucoup compté dans l’histoire récente du Sénégal. Babacar Touré, journaliste et entrepreneur, se définissait comme « un militant tombé dans la presse ». « Je suis de la génération post-68, très influencée par les idées révolutionnaires avec un besoin d’expression de nos convictions et de nos points de vue pour participer au débat public. Apporter nos points de vue sur les questions de transformations sociales, politiques qui étaient à l’ordre du jour. Notre premier article de presse, nous l’avons écrit sur les murs de Dakar et de Thiès parce que ce sont des graffitis : ‘’à bas le néo-colonialisme, à bas la dictature’’ ».





Dans le sens de l’histoire





Ce militantisme valut au futur fondateur de Sud Communication un exil, sous le régime de Léopold Sédar Senghor dans les années 1970, en Mauritanie voisine où il est « accueilli et recueilli par le mouvement national ». Trois ans après, le natif de Fatick revient au pays à la faveur d’une amnistie, mais garde ses convictions. Il participe clandestinement à la rédaction du journal Kharé-bi (Le Combat) d’influence marxiste et fait son entrée dans la prestigieuse école de journalisme du Cesti (Centre d’études des sciences de l’information et de la communication), promotion 79.





« Je suis venu au journalisme, mu par les motivations d’un avènement d’une société pluraliste pour l’exercice des libertés, confiait-il. Nous nous sommes lancés dans l’aventure d’une presse privée, car on a senti qu’il y avait des besoins nouveaux liés au contexte démocratique, au contexte pluraliste, qui n’étaient pas prises en charge par la formation au Cesti. Comme disent les marxistes : ‘’ il fallait aller dans le sens de l’histoire’’. Le journaliste, c’est aussi un détecteur de sens et c’est toute la différence entre aller dans le sens de l’histoire et voir dans quelle mesure l’histoire a du sens ou n’en a pas. »





Dans le contexte médiatique sénégalais des années 1980, l’espace était occupé par les trois médias gouvernementaux: le quotidien le Soleil, la Radio télévision sénégalaise et l’Agence de presse sénégalaise. Lancer un journal avec ses amis Abdoulaye Ndiaga Sylla, Sidy Gaye, Ibrahima Fall, et Ibrahima Bakhoum demandait d’abord des ressources financières. C’est BabacarTouré, de retour de formation des Etats-Unis, qui se charge de trouver les moyens. « Nous ne sommes pas des hommes d’affaires, dit-il à ses compagnons, mais on va fonctionner comme une entreprise. J’ai voyagé dans le pays pour décrocher des marchés publicitaires, des publi-reportages. J’avais un contrat très tôt avec la fondation Ford pour faire une étude sur l’état de la presse en Afrique de l’Ouest. Je prenais sur moi certaines dépenses (la location notamment) car j’étais dans une ONG internationale. Nous avons démarré avec une trésorerie de 50 000 dollars à l’époque. »