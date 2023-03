Contribution dans le monde digital : Des femmes invitent l'État à instaurer un programme dédié aux femmes et encourager l'entrepreneuriat féminin digitalisé

Le groupe Women First TV, en collaboration avec Debbo Leadership, a organisé le samedi 4 mars 2023 un colloque, "Baatu Jigeen Yi", au musée de la Femme Henriette Bathily, à la place du Souvenir.







Avec comme thème la contribution des femmes pour un monde digital inclusif, il a vu la participation de plusieurs panélistes, dont Coura Fall ,Ghaels Babacar Mbaye, Fatoumata Ly Fall, directrice de Women First TV et Awa Cheikh Diouf, directrice du musée de la Femme.





À cette occasion, Coura Fall, experte en télécommunications, souligne que le digital est aujourd'hui une opportunité pour l'autonomisation des femmes, surtout dans l'entrepreneuriat féminin, avec 65 % des femmes qui y s'activent. L'experte en digital d'ajouter que la digitalisation et la démocratisation des nouvelles formes de technologies ont permis à la société africaine d'être aujourd’hui mieux placée au niveau mondial, en termes de leadership féminin, avec 62 % des femmes qui ont pu mettre en place leurs entreprises à travers des contenus riches digitalisés.





Dans ce cadre, elle présente le Sénégal, qui compte le plus grand nombre de femmes cheffes dentreprises actives comme un pays modèle.





Cependant, elle fait savoir que 30 % des femmes travailleuses informelles créent des richesses au Sénégal, mais restent invisibles, faute d'accès à la digitalisation.





Sur ce, elle lance un plaidoyer et invite le gouvernement du Sénégal à instaurer un programme qui va permettre aux femmes de développer leurs compétences numériques afin de pouvoir s'engager et de contribuer dans le monde digital, à travers l'entrepreneuriat féminin.





Dans la foulée, ces femmes leaders dans le domaine digital recommandent au gouvernement de modifier les lois qui existent pour définir et reconnaître le travail des femmes sur les plateformes digitales.





Embouchant la même trompette, Dr Fatoumata Ly Fall, Présidente du groupe de communication Women First Média Com, est revenue sur le thème choisi qui tourne autour de la contribution inclusive des femmes dans le digital.





Selon elle, les deux groupes de communication, à savoir Women Fisrt TV et Debbo Leadership ont choisi ce thème pour montrer les opportunités énormes que les femmes peuvent avoir avec le digital. D'ailleurs, elle avance que la digitalisation ouvre une porte aujourd'hui aux femmes, en leur permettant d'être autonomes financièrement et de véhiculer des messages capables de renforcer leur leadership et leur épanouissement.