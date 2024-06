Convocation des journalistes : Le président du Cored sermonne ses confrères

Le président du Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored) salue la libération des journalistes Pape Moussa Touré, directeur de publication du journal «La Tribune» et Mohamed Guèye, directeur de publication du «Quotidien». Les deux journalistes ont été convoqués suite à leurs articles ayant trait avec l'affectation du général Souleymane Kandé à New Delhi. Pour Mamadou Thior, pour moins que ça sous le régime de Macky Sall, les journalistes étaient envoyés en prison.







Toutefois, l’invité de l’émission "Jury du dimanche" de ce dimanche 2 juin n'a pas manqué de rappeler les postures adéquates pour traiter l'information militaire. «Il y a des précautions à prendre que ces gens (les journalistes interpellés) n'ont pas prises parce quand on est directeur de publication, à ce niveau de responsabilité, il faut en parler avec l'expertise nécessaire. Nous ne sommes pas des experts en tant que journalistes, mais nous pouvons aller chercher les gens qui s'y connaissent pour nous édifier. Mais quand on veut en parler avec légèreté, on peut tout de suite tomber dans le panneau. Même si les questions militaires ne sont pas taboues, ce sont des questions sensibles ; il faut savoir la ligne rouge à ne pas franchir», a dit le président du Cored.





Par contre, Mamadou Thior, également formateur au Cesti, appelle les autorités à traduire les journalistes devant le Cored plutôt que de passer par la voie judiciaire. «Il n'y a pas plus infamant que quand ce sont vos propres pairs qui vous jugent et vous désignent du doigt. Un bon journaliste, un bon technicien des médias préférerait aller en prison plutôt que d'être pointé du doigt par le Tribunal des pairs du Cored», a-t-il souligné sur iRadio.





Ainsi, s'il est d'avis que les journalistes ne sont pas au-dessus des lois, Mamadou Thior considère que l'emprisonnement d'un journaliste ternit l'image du Sénégal.