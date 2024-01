Coupure de signal : la RTS plaide non coupable

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, a réussi son entrée en lice, en s’imposant 3-0 contre la Gambie, hier en match comptant pour la première journée de la Poule C. Faute d’un signal coupé après la 25e minute de jeu, les supporters des Lions ont raté une partie de la rencontre.



Le signal ne sera rétabli qu’en seconde période. La Rts, détentrice des droits de diffusion, plaide non coupable et accuse la Confédération africaine de football (CAF).



« C’est la CAF qui est le producteur des matchs. C’est elle qui produit et envoie le signal aux télédiffuseurs détenteurs des droits », a expliqué à L’Observateur, Oumar Nguébane, conseiller spécialiste du Directeur général de la Rts.



Le chargé des droits sportifs de poursuivre : « Aujourd’hui, il y a eu une défaillance au niveau du service de la CAF. Ce n’est pas seulement la Rts qui a été impactée, mais l’ensemble des télédiffuseurs détenteurs des droits de diffusion de cette Can. »



Nguébane renseigne que la Rts n’a pas manqué d’envoyer un mail pour se plaindre à la CAF dont la réaction n’a pas tardé :



« Chers partenaires de diffusion, j’espère que vous allez bien. Veuillez trouver ci dessous une communication de la CAF par rapport aux problèmes rencontré lors du match Sénégal vs



Gambie. Nous nous excusons pour les difficultés techniques rencontrées de la première moitié du match à Yamoussoukro. Nos ingénieurs, sur site et à distance, travaillent à résoudre ces problèmes de satellite pour éviter une situation similaire à l’avenir… »