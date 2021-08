Crise à la RTS : Alioune Tine joue au médiateur

Le président du Think Tank Afrikajom va jouer la médiation entre les syndicalistes de la Rts et le directeur général de la boite, Racine Talla. Selon L’AS, Alioune Tine a reçu hier une délégation du Synpics, section Rts, composée de Abass Sow, Cheikh Brahim Ndiaye, Ismaïla Diop et Abibou Mbaye pour échanger sur les problèmes de la boite afin de la sortir de l’impasse.



Alioune Tine a été saisi du calvaire que vivent quotidiennement les agents à cause d’une gestion par la peur et la répression des gens perçus comme dissidents. Les agents accusent Racine Talla de faire régner un climat de peur, avec ses décisions unilatérales, les déplacements et licenciements abusifs contre tous ceux qui sont considérés comme des dissidents.

Toutefois, Alioune Tine rassure que le personnel est prêt à négocier. A l’en croire, les syndicats ont lâché du lest. Ils veulent négocier et tourner la page des conflits inutiles. Après l’audience, le président de Afrikajom a été saisi par le directeur général, Racine Talla, pour l’inviter à rencontrer les directeurs, personnels et les chefs des stations pour une meilleure information.