Déficit budgétaire : Ce que l'Agence de Presse Sénégalaise exige de l’Etat

Déficit budgétaire à l'Aps

La section de l’Agence de presse sénégalaise du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (Synpics) vit une situation désastreuse. Elle demande une revalorisation et déplore un déficit structurel et chronique de financement, renseigne Walf Quotidien dans sa parution du jour.





Sur ce, les membres dudit syndicat interpellent l’Etat à prendre ses responsabilités tout en mettant à leur disposition les moyens financiers pour qu’ils puissent accomplir pleinement leur mission.





A en croire le secrétaire général de la section Synpics, Abdou Cogne Sall, « L’entreprise devenue société nationale, fonctionne toujours avec le même budget que lorsqu’elle était encore simple établissement public à caractère industriel et commercial ». Et d’ajouter : « L’agence est confrontée à d’énormes difficultés budgétaires contrairement aux fausses informations véhiculées sur sa situation financière », déplore le secrétaire général.