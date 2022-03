Démission de Mamadou Ibra Kane : En désaccord avec cette décision Yakham Mbaye adresse un message à son collègue

Mamadou Ibra Kane démissionne du Cdeps

Le directeur général du "Soleil", Yakham Mbaye, est en parfait désaccord avec la décision prise par Mamadou Ibra Kane de démissionner de la présidence du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS).





Dans un mail adressé à son ami, Yakham Mbaye dis : "Tu sais que nous sommes souvent en désaccord. Ce qui n'a jamais entaché le respect mutuel qui caractérise nos rapports depuis plus de vingt ans. Par devoir, face à cette épreuve, je t'exprime ma solidarité agissante."





Il ajoute : "Relativement à ta décision de démissionner, je te dis mon désaccord. Qui, parmi nous, n'a jamais eu à être traîné en justice et condamné, très souvent injustement ? Une légion ! Cela veut-il dire que nous sommes des délinquants ? Non ! Alors, tiens bon ! Je t'ai connu plus résilient. Que Dieu te garde."





Pour rappel, la décision de Mamadou I. Kane est motivée par une condamnation en justice du tribunal de Dakar, ce vendredi 18 mars 2022. Le patron des quotidiens "Stade" et "Sunu Lamb" a été condamné à un mois de prison ferme et une amende de 1 000 000 F CFA pour injures publiques contre un de ses anciens employés.