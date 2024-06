Démission : GFM perd une grosse pointure

Le Groupe Futurs médias (GFM) vient de perdre un de ses symboles en matière de journalisme. Le journaliste Mor Talla Gaye a annoncé, ce vendredi matin, sa démission. « Tallus » comme on le surnomme, un des piliers de la rédaction de la TFM, a joué un rôle clé dans la matinale d’information de la télé de Youssou Ndour, « Infos matin » dont il assurait jusqu’ici la coordination.



Ancien chef de desk à "Week-End", le défunt magazine édité par Avenir Communication de Madiambal Diagne où les férus de lecture se délectaient de sa plume puissante et saisissante, Tallus, débauché par GFM en même temps que son directeur de publication Pape Samba Diarra, a marqué la rédaction de "L’Observateur".



Le journaliste est également auteur de deux ouvrages : "Traits sénégalais" et "Idrissa Seck, l’ombre du passé". Le dernier a fait grand bruit, lui attirant les foudres des rewmistes.



Quid des raisons de son départ et ses projets futurs ? Aucune information n’a été donnée à ce propos.