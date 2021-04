Dérives sur les plateaux télé pendant le Ramadan : Le Cnra et l’Ais en croisade contre les prêches de la division

Mois de paix et de concorde par essence, le Ramadan est transformé, depuis quelques années sous nos cieux, en une période lourde de risques pour la cohésion nationale. Ceci à cause de nombreuses dérives notées sur les différents plateaux d’émissions (QG sur la Tfm, Grand Plateau sur Sen Tv, Grand Soir sur Walf Tv , Encore+ sur la 2Stv...) consacrées aux chefs des différentes confréries du Sénégal.Des prêcheurs y sont invités tour à tour et le constat général est qu’en lieu et place d’une conférence sur les enseignements à tirer du parcours de ces érudits de l’islam, les prêcheurs s’emploient dangereusement à les dresser les uns contre les autres. Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) en partenariat avec l’association islamique pour servir le Soufisme (Ais) a pris les devants pour sauvegarder la cohésion sociale déjà balafrée par les récents évènements.« En tant que régulateur, nous devons prendre nos responsabilités face à ces pratiques qui nous préoccupent tous. On est pour la liberté de presse et personnellement je me suis toujours battu pour cela, mais la liberté ne va pas sans responsabilité. (...) Loin de nous l’idée de vouloir interdire la religion sur les plateaux télé pendant le Ramadan comme le soutiennent certains, l’objectif de notre communiqué est faire de sorte que la diversité confessionnelle et confrérique soit respectée », précise le président du conseil, Babacar Diagne.La délégation de l’Ais dirigée par Serigne Mame Cheikh Mbacké témoigne au Cnra toute sa disponibilité à l’accompagner dans ce chantier. « L’Ais sera à vos côtés. Parler des érudits du Sénégal ne pose aucun problème, c’est la forme qui pose problème. Les mettre sur un ring comme des boxeurs, c’est cela qui pose un problème. Cette décision du Cnra vient à son heure » confie-t-il. Le Cnra et l’Ais envisagent de faire une tournée chez les khalifes généraux.S’agissant des sketchs de Ramadan, le président du Conseil indique avoir reçu les assurances du président des associations d’artistes comédiens, Mohamadou Biteye, pour des sketches attachés au respect des sensibilités des uns et des autres.