Deux journalistes violentés, la Cap dans une colère noire

La Coordination des associations de presse (Cap) condamne les violences exercées par la police avant-hier mercredi 29 mars, en marge des manifestations de la Coalition Yewwi Askan Wi (Yaw).



D’abord, rappelle Enquête, une camerawoman de témoin média, Yacine Thiam, a été renversée par un véhicule alors qu’elle tentait de se sauver sur une charge de la gendarmerie, lors d’un point de presse improvisé par les leaders de Yaw, aux alentours du siège du Parti républicain pour le progrès (Prp) de Déthié Fall.



La professionnelle des médias a été par la suite transportée dans une clinique avant d’être évacuée à l’hôpital Prinicpal de Dakar où elle doit subir une intervention chirurgicale suite à une fracture.



En plus de cet incident, la Cap, dans un communiqué repris par le journal, déplore l’agression suivie d’une interpellation du correspondant de l’Afp, Magatte Gaye.



D’après la Cap, il a été pris à partie par des agents de la police alors qu’il couvrait la tentative des étudiants de l’opposition de braver l’interdiction préfectorale de la marche initiée par Yaw.



Selon ses témoignages, le journaliste, blessé dans sa chair, a été roué de coups par un policier, jeté dans un fourgon, insulté et agressé. Magatte Gaye dit souffrir de contusions musculaires.



Pire, dénonce la Cap, les policiers n’ont même pas tenu compte de la carte nationale de presse que le journaliste avait accrochée au cou. Or, souligne-t-elle, “si toutes les organisations des médias travaillent à remettre de l’ordre dans le secteur avec l’établissement de la carte nationale de presse, le renforcement du Cored et aussi la tenue prochaine des assises nationales, c’est pour mettre en place les conditions d’exercice d’une presse professionnelle, libre et responsable avec tout ce que cela implique.”



Selon son communiqué, la Cap, “après avoir constaté la récurrence des accrochages entre manifestants et forces de défense et de sécurité”, la Cap, par le biais du Secrétaire général du Synpics, a introduit une demande d’audience auprès du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.