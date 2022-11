Diffusion du mondial : Le CNRA valide la RTS et appelle les autres médias à "éviter toute retransmission illégale"

Plus que quelques jours avant le début de la coupe du monde au Qatar. Cette compétition prisée par les télévisions a été au cœur d’un contentieux entre médias sénégalais. La RTS et le groupe Emedia se sont livrés une bataille juridique pour l’acquisition des droits de diffusion. Finalement, la société adjudicataire des droits de diffusion en Afrique subsaharienne, auprès de la FIFA, New World TV, a tranché en faveur de la télévision publique.





Ce lundi 7 novembre, le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a apporté des précisions via un communiqué. L'entité dirigée par Babacar Diagne "appelle les radios et télévisions à s'abstenir de porter préjudice à la RTS et à éviter toute retransmission illégale des matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022".