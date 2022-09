Droits TV du Mondial : bataille RTS-Emedia, la position de Fatma Samoura

La guerre entre la RTS et Emedia à propos des droits de retransmission de la Coupe du monde 2022 s’est invitée hier, mercredi, à la cérémonie de présentation du trophée du Mondial au Président Macky Sall. Interpellée sur le sujet, la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a botté en touche. «Je ne suis pas partie prenante de ce conflit», a esquivé la dirigeante sénégalaise.



Elle s'est empressée d'embrayer : «J’espère que des solutions vont être trouvées. Tout ce que nous voulons, c’est que tous les Sénégalais puissent regarder tous les matches de la Coupe du monde dans les meilleures conditions.»



Cette affaire met en scène la RTS, Emedia et l’opérateur togolais New World TV, détenteur desdits droits pour l'Afrique francophone. La chaîne publique assure être la seule autorisée à retransmettre la Coupe du monde au Sénégal. Ce que conteste celle privée, qui brandit un contrat qui lui permettrait de diffuser les rencontres du Mondial.



Et pour se faire entendre, Emedia a déposé une plainte contre New World au niveau du Tribunal arbitral de Zurich.