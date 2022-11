Droits TV du Mondial : Mactar Silla préconise une large concertation pour les événements majeurs

Après la guéguerre entre la Rts et Emedia sur les droits de retransmission des matchs de la Coupe du monde Qatar-2022 et la menace du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) à ceux qui enfreignent les règles, l’ancien directeur général de la Rts, Mactar Silla, propose, lui, une concertation panafricaine pour acquérir des droits de retransmission pour les événements majeurs.





Pour l’homme des médias et ancien directeur général d’une chaîne de télévision publique, «il faut que l’Afrique commence à jouer dans la cour des grands, dans ce domaine-là, surtout pour des événements qui nous intéressent. ( …) Ayons confiance en nous-mêmes, soyons beaucoup plus coopératifs entre nous, beaucoup plus généreux, parfois. Soyons beaucoup plus imaginatifs. Et, quelques fois, dans ce type de négociation, entourons-nous de gens qui ont un peu cette expérience de la négociation de certains droits. Cela permettra d’aller de l’avant. Je crois que c’est une question qu’il faudra mettre sur le tapis, à l’occasion notamment des assises des médias, pour qu’on voie à l’avenir tout ce qui est événement majeur, sportif, culturel, etc., qu’on voit quel est le modus vivendi, le modus operandi que l’on met en place au Sénégal pour que l’événement soit le plus largement partagé au profit des populations».