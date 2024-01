Élection Présidentielle de février 2024 : Le CNRA outille les journalistes de l’APS

Le Conseil National de Régulation de l'audiovisuel (CNRA) a organisé en relation avec le Directeur Général de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), une formation de deux jours à l'intention des journalistes de l'agence. Au cours de cette session, le Directeur du CNRA a décrit le contexte particulier de cette campagne électorale.



"Le 25 février 2024, les Sénégalais choisiront leur Président dans un contexte inédit en raison d'abord de la non-participation du Président sortant, de la situation politique au plan sous-régional, mais également du nombre de candidats, une vingtaine. Ce grand moment de démocratie interpelle à bien des égards les acteurs des médias", a assuré Babacar Diagne, Directeur du CNRA.



En effet, les médias, particulièrement les journalistes d'agence, sont au cœur du processus électoral. Pour le Directeur du CNRA, l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) est une structure de presse capable de répondre aux défis de la numérisation et de la rapidité de l'information.



Les intervenants font savoir que les journalistes de l'APS pourront et devront jouer un rôle primordial durant la campagne électorale.



La Direction de l'APS ayant saisi les enjeux d'un tel rendez-vous a réuni ses agents pour qu'ils soient formés sur la thématique : "Pour une couverture médiatique normale et responsable du processus en direction de l'élection présidentielle de 2024".



Pour Babacar Diagne, cette formation va permettre "dans une démarche proactive de déterminer les voies et moyens pour asseoir les conditions optimales d'une couverture de la campagne électorale et de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Les participants devraient avoir une claire conscience sur l'importance d'une bonne couverture de l'Élection Présidentielle »



Il recommande une bonne maîtrise de la réglementation applicable aux médias en période électorale. Les journalistes, dit-il, seront capacités sur les dispositions constitutionnelles, législatives réglementaires applicables aux médias en période électorale ; sur les missions du CNRA ; sur le rôle de l'organe de régulation dans la couverture médiatique de l'élection présidentielle ; les principes applicables aux professionnels des médias, entre autres.



Selon Thierno Amadou Sy, dans le cadre de sa mission de veille, pour le respect des dispositions législatives et réglementaires "le CNRA estime d’une importance cruciale de rencontrer les journalistes de l’Agence de presse sénégalaise, d’échanger avec eux et de les sensibiliser sur la réglementation applicable en période électorale et sur la nécessité de la respecter. Certes nous avons des journalistes professionnels mais il est aussi important de renforcer leur capacité, de les outiller pour mieux préparer la campagne".



Le Directeur du CNRA a signifié un certain nombre de dispositions pour la campagne électorale. Il a fait allusion à l'interdiction faite aux radios de proximité ou communautaires de programmer, de couvrir ou de rendre compte des activités relatives à la campagne électorale de l'élection présidentielle.



Toutefois, M Diagne a précisé que lesdites radios sont exceptionnellement autorisées à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la paix, à la sensibilisation sur le scrutin.



En outre, pour minimiser les risques de dérives de l'internet et de ses Fake news, Babacar Diagne plaide pour un accompagnement des mutations de l'entreprise avec les options photo, vidéo, multimédia, en lui dotant de moyens financiers nécessaires.



Un kit juridique de la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 25 février 2024 sera mis à la disposition des participants.