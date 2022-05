Élections législatives : Pour une couverture médiatique responsable, le CNRA outille les acteurs de médias

En vue des élections législatives prévues le 31 juillet prochain, le Conseil National de Régulation de l'audiovisuel (CNRA) a entamé une tournée nationale pour sensibiliser et échanger avec les acteurs de la presse.



Il s'agira d'échanger avec eux sur la réglementation en période électorale.

Ainsi, après Thiès où le lancement s'est fait ce lundi 09 mai, les régions de Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda accueilleront les membres du Conseil.



''Nous allons durant cette tournée échanger avec les acteurs des médias sur les fondamentaux d’une campagne électorale aussi bien sur les normes du métier que notre rôle attendu de la surveillance du scrutin pour contribuer à sa transparence dans l’optique d’élections libres et démocratiques'', a expliqué Babacar Diagne, Président du CNRA.



Il a par ailleurs déploré la situation dans laquelle se trouve la presse, qui selon lui, n’est pas du tout ''reluisante''. Pour mieux aider les acteurs de la presse qui jouent un important rôle dans les élections, un bréviaire leur a été remis par le Conseil.



''Dans notre contexte actuel de fake-news, de désinformation et de manipulation, la confection de ce bréviaire du reporter que nous lançons aujourd’hui à Thiès, se justifie. C'est un condensé de rappel de comportements et d’attitudes professionnels indispensables pour un bon travail journalistique'', a affirmé le président du Conseil.



En outre, cette tournée est entamée avec la collaboration du Cored et de la convention des jeunes reporters.