Élections législatives : Reporters Sans Frontières s’inquiète des menaces contre les médias et recommande…

Reporters sans Frontières fait des recommandations aux journalistes

En prélude des élections législatives du 31 juillet 2022, Reporters Sans Frontières (RSF) attire l’attention des hommes politiques sur les violences physiques et verbales que peuvent rencontrer les journalistes sur le terrain lors de la campagne électorale. Dans un document exploité par Seneweb, le directeur du bureau Afrique de l’Ouest à RSF, Sadibou Marong revient sur les menaces, agressions et autres attaques visant les journalistes depuis fin Mai, et cela dans un contexte de précampagne, sans oublier de faire des recommandations allant dans le sens de protéger les journalistes et tous autres acteurs des médias.





M Marong donne en exemple, la vidéo du 22 juin, devenue virale sur les réseaux sociaux, de Talla Sylla, coordonnateur de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) :”Une structure des jeunes du parti au pouvoir dans la ville de Touba, à plus d’une centaine de kilomètres à l’est de la capitale Dakar, a appelé à “brûler et à organiser un attentat” contre Wal Fadjri, une télévision privée du Sénégal.”





Ainsi, poursuit le directeur de RSF, Afrique de l’Ouest, « le syndicat des journalistes a réagi en demandant à la direction de la télévision de porter plainte. Contacté par RSF, Moustapha Diop, le directeur de l’information du groupe de presse a confirmé qu’une sommation interpellative (acte juridique pour qu’il confirme ou infirme ses propos) avait été envoyée à Talla Sylla.





Pour le journaliste, Sadibou Marong, le cas de la Télévision est loin d’être un incident isolé. A titre d’exemple, notre confrère a cité l’incident avec une équipe de reporters de la chaîne de télévision du Groupe Futurs Médias (GFM, privé) , le 8 juin à Dakar, interdit de couvrir le rassemblement de l’opposition . Sans oublier, fin mai, avec une journaliste du site d’information Dakar Buzz bousculée pour avoir simplement posé une question au cours d’une réunion de la coalition de partis au pouvoir.





Les recommandations de RSF face à ses dérives





Face à toutes ses dérives et aux escalades des menaces physiques et verbales contre les journalistes, Reporters sans frontières (RSF) émet des recommandations. :





1. RSF recommande aux médias de demander à chaque parti politique et candidat, ainsi qu’au gouvernement, une déclaration de respect et de promotion de la sécurité physique et numérique des journalistes en début de période électorale.





2. En cas d’attaque, quelle que soit sa nature ou sa forme, les journalistes doivent le signaler à leur rédaction, aux autorités et aux syndicats, et exiger que des mesures immédiates soient prises pour assurer leur protection et sanctionner les auteurs des violences.





3. Les journalistes doivent être conscients que les réseaux sociaux peuvent être utilisés contre eux comme outil de harcèlement et de désinformation.





4. Ils doivent se rappeler qu’ils ont le droit de refuser des reportages comportant des risques pour leur sécurité.