Emedia : Les travailleurs réclament leurs salaires des mois d'avril et de mai





Alors que la direction du groupe Emedia Invest a rendu public, ce jeudi, un communiqué affirmant être dans l'impossibilité d'octroyer des avances pour la Tabaski à son personnel, du fait de la situation financière de l'entreprise, le syndicat des travailleurs a déclaré que celles-ci n'ont jamais été l'urgence du moment.

Dans un communiqué, les employés disent courir encore derrière leurs salaires des mois d'avril et de mai.





"On ne parle plus de retard de salaires. Mais plutôt d'arriérés de salaires. Ces pères, mères et responsables de familles peuvent se passer d'avances s'ils recevaient correctement leur dû à la fin de chaque mois", a regretté le syndicat, qui dit avoir alerté, plus d'une fois, sur les conditions difficiles que vivent les travailleurs depuis plus de trois ans.