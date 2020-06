Émeutes et couvre-feu : Le CNRA accuse Bougane d'"incitation à la violence"

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a adressé une note à la chaîne de télévision privée Sen tv, suite à la diffusion, mercredi soir en direct, d'une émission sur des émeutes et manifestations violentes organisées au-delà de l'heure du couvre-feu et donc des manifestations organisées en violation de la réglementation, selon le Cnra. L'instance de régulation met en cause la chaine privée qu'elle accuse d'incitation à la violence.





Dans sa note adressée à Bougane Guèye Dany, président Directeur général du groupe DMedia, le Cnra estime que "La sensibilité et la gravité de la situation actuelle exigent de l'éditeur, des animateurs de l'émission, une attention soutenue afin d'éviter des dérapages, confusions, attitudes de nature à créer une situation d'embrasement total, à constituer une incitation à la violence ou à entraîner des conséquences préjudiciables".





Babacar Diagne et Cie invoquent le cahier des charges d'une autorisation de diffusion de programme de télévision privée, lequel consiste à : "ne pas diffuser des émissions faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence ; inciter à des comportements délictueux ou de déliquescence ou à des comportements susceptibles de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publiques, diffuser des propos ou contenus de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale".





Le gendarme de l'audiovisuel toujours dans le document reçu à Seneweb, dit constater que "ces obligations n'ont pas été respectées dans l'émission spéciale au cours de laquelle des propos de nature à inciter les populations à sortir dans la rue et à rejoindre les manifestants ou à organiser des manifestations ont été notées, notamment de la part du présentateur de l'émission".





Ainsi, "Conformément à sa mission de veiller au respect de la réglementation applicable aux médias audiovisuels, le Cnra appelle la Sen tv à observer strictement la réglementation, à mettre un terme définitif à de pareils manquements et à éviter toute rediffusion de l'émission du 03 juin 2020".