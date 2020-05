Émission "Célébrités et religion" : Ya Awa Dieye répond à ses détracteurs

La diffusion de l'émission "Célébrités et religion" a finalement été suspendue par la TFM. Suite à cette décision, la principale concernée Ya Awa Dièye, en tant qu'animatrice, s'est prononcée sur Facebook pour "couper court à certaines rumeurs".





"En vous ramenant l'émission Célébrités et religions pour laquelle j'estime avoir agi légalement, en vertu d'une procuration régulière qui m'a été délivrée par le légitime propriétaire des droits, j'ai été extrêmement surprise d'être immédiatement victime de propos diffamatoires et injurieux, et ce, dès l'entame de la diffusion", fait-elle savoir.





Elle ajoute en avoir pris bonne note, mais n'accepterait pas, "cependant, que ma bonne foi que ma probité morale soient mises en doute de la sorte ; d'autant plus que le malentendu aurait pu être dissipé sans l'usage d'injures et de mercenaires s'en prenant à ma personne".





Pour terminer Ya Awa Dièye juge "plus sage de suspendre sa collaboration dans cette émission, pour permettre d'élucider et d'évaluer les dispositions légales pertinentes".