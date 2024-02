Entretien avec la presse : Voici les quatre journalistes qui feront face à Macky Sall

Le président de la République fera face à la presse ce jeudi 22 février à 19h. Pour cet exercice, dans un contexte où tout le monde est à l'écoute du Chef de l'Etat pour le choix de la date de l'élection présidentielle, quatre organes ont été désignés. Seneweb, Rts, Itv et le Soleil enverront donc quatre journalistes pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur la démarche de Macky Sall. Seneweb vous révèle l'identité de ces derniers.



Seneweb : Mouhamadou Diallo



Le premier site d'information au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, Seneweb se fera représenter par un visage très connu des internautes. Mouhamadou Diallo journaliste et présentateur de l'émission Tolluway fera face au chef de l'Etat. Malgré son jeune âge, Mouhamadou Diallo est très au fait de la chose politique et mène avec tact des interviews avec des grands noms de l'espace public.



ITV : Alassane Samba Diop



Le directeur général du groupe Emedia, Alassane Samba Diop sera aussi de la partie. Grand nom du journalisme au Sénégal et en Afrique, le journaliste avait déjà fait face au Chef d'Etat en 2015 et en 2020.

Le Soleil : Yakham Mbaye



Le quotidien national va envoyer son propre directeur, Yakham Mbaye. Ce dernier se fait discret depuis un bon bout de temps. Le journaliste est réputé être proche du président Macky Sall.

RTS : Mariama Dramé Elle sera l'unique femme du quatuor. La chaîne nationale a porté son choix sur Mariama Dramé, présentatrice du JT. La journaliste est diplômée de l'Ecole supérieure de journalisme de Paris.