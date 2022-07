Fake News : Alassane Samba Diop, l'anecdote sur la "mort" de Wade et la leçon de déontologie

La convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a organisé une cérémonie de remise de gilets aux reporters à la maison de la presse en cette veille des élections législatives 2022. Cette rencontre a été l’occasion pour les « doyens » de prodiguer des conseils à l’endroit des journalistes déployés qui seront déployés sur le terrain ce dimanche 31 juillet.



L’accent a été mis sur l’importance de la vérification des informations dans un contexte de course frénétique au scoop. A cet effet, Alassane Samba Diop, directeur général de ITV et Iradio est revenu sur une anecdote en guise d’exemple. Journaliste à l'époque de la Radio Futurs Médias (RFM), Alassane Samba Diop raconte qu’entre 2002 et 2005, le président de la République d’antan, Me Abdoulaye Wade était à Paris depuis plusieurs mois.



« Il y était pour se soigner », renseigne le journaliste. Au fur et à mesure que le temps passait Me Wade ne remettant pas les pieds au Sénégal, les rumeurs allaient bon train dont une qui a secoué des organes de presse sénégalais. Alassane Samba Diop se remémore : « Un confrère nous avait appelé pour nous dire que le président Abdoulaye Wade est mort. Nous nous sommes réunis à la rédaction de la RFM de 22h jusqu’à 3h du matin pour recouper les informations. On avait appelé partout mais on n’avait pas eu la bonne information ».



Face à cette information ô combien sensible, notre interlocuteur avait préconisé la carte de la prudence : « J’ai dit à la rédaction « écoutez, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de donner une information aussi grosse sans communiquer officiellement. Je préconise qu’on rentre chez nous, qu’on attende qu’il y ait un communiqué officiel pour parler de cette information ».



Un choix qui s’est avéré payant puisqu’ils se sont finalement rendus compte qu’il s’agissait d’une fausse information. « Elle avait peut-être été fabriquée pour discréditer la presse », soupçonne-t-il.



Au retour d’Abdoulaye Wade en terre sénégalaise, une conférence de presse avait été organisée. Rencontre que l’actuel journaliste du groupe Emédia avait couvert en compagnie d’Alioune Ndiaye, son collègue.



Ce dernier, suite au speech du Président de la République, lui demande des nouvelles de son état de santé. S’attendant sans doute à cette question, l’intéressé rétorque : « Vous dites que je suis mort ». A.S. Diop raconte que A. Ndiaye va répondre aussitôt en balayant d’un revers de main cette allégation : « je n’ai jamais dit que vous êtes mort. Personne n’a écrit cela d’autant plus que nous avions l’impression que c’était faux ».



C’est fort de cette expérience que le journaliste Alassane Samba Diop exhorte la presse à redoubler de vigilance dans l’exercice de la profession surtout lors de la journée de ce dimanche 31 juillet. « Je dis que c’est important quand on est journaliste de vérifier les faits, de vérifier les informations que l’on donne, de recouper. Quand vous avez une information qui est invraisemblable, il ne faut jamais la donner sans la recouper. Il faut faire très attention, les gens sont capables de vous appeler, de vous donner de fausses informations pour vous faire tomber. Nous allons vers ces élections, quelle que soit l’issue des élections, c’est le Sénégal qui est le plus important dans tout ça. Vous avez des sources d’informations sur place : la CENA, les mandataires, les présidents des bureaux de vote. Attendez que les procès verbaux soient signés dans les bureaux de vote pour donner l’information officielle. L'information que vous donnez doit être conforme à ce qui est affiché. Il ne faut pas se précipiter », préconise-t-il.