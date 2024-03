Fake News : SENEWEB porte plainte à la Brigade de Cybercriminalité

Cité dans un article mensonger dans un dessein de propagande politicienne, SENEWEB a décidé de porter plainte contre X ce jeudi 21 mars pour faux et usage de faux et usurpation d'identité. La Brigade de Cybercriminalité a été saisie pour identifier et retrouver l'auteur de la publication mensongère dans l'intérêt de nuire à l'image de SENEWEB.