FAKE : SENEWEB N’EST PAS L’AUTEUR DE CET ARTICLE

En ces temps de campagne électorale les fake news fleurissent, hélas, et la presse n’échappe pas à ces tentatives de manipulation.



Seneweb est également victime de cette dérive. Des individus mal intentionnés font circuler sur les réseaux sociaux un article mensonger qui n'a pas été rédigé par nos journalistes ni publié sur nos différentes plateformes officielles.



Nous invitons nos lecteurs à la vigilance et nous réservons le droit de saisir la justice pour faux et usage de faux contre les auteurs de ce montage grossier.