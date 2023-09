Fatou Laye Mbaye Diop, journaliste à Dmedia : « Le journalisme de solution pour réconcilier le public et la presse »

Le journalisme de solution, une nouvelle manière de faire du journalisme qui obéit à tous les genres, va contribuer à susciter l’intérêt du public dans ce que fait la presse. L’avis est de la journaliste Fatou Laye Mbaye Diop du groupe Dmedia. Elle s’exprimait en marge d’un atelier de débriefing du programme Minority Rights Group (MRG) qui s’intéresse aux liens entre les problèmes des minorités ou autochtones et les conflits au Ghana, au Sénégal et en Sierra Leone, piloté par Fahamu au Sénégal. Il s’agit d’engager les médias et les minorités à agir pour la culture de la paix.









À l’en croire, en premier lieu, cette méthode va permettre aux journalistes de renouer une confiance avec la population. Car la relation entre les médias et la société est un peu tendue, du fait que certains se disent que la presse est alarmiste, dans le buzz et les faits-divers. Le Sénégal, dit-elle est passé par des crises économiques, politiques, sanitaires et les journalistes gagneraient à mieux s’impliquer davantage à devenir inclusifs dans leur démarche.





Le journalisme de solution peut, dans ce contexte, devenir une alternative. Il s’agit de faire en sorte que les populations se sentent intéressées par ce que nous faisons. La méthode consiste à faire valoir des modèles de réussite ailleurs dans notre pays, surtout pour les questions de paix et de minorités.





Le journalisme de solution ne revient pas, pour le journalisme, à sortir des règles de base et de conserver son rôle d' avant-gardiste et d’alerte, mais dans le cadre de son travail, d’instaurer une rupture. Simplement parce que cela obéit à tous les genres rédactionnels et les règles de journalistes comme l’éthique et la déontologie, selon la journaliste.





« Il s’agira d’alerter, de dénoncer, mais aussi de tenter de trouver la solution en exposant les limites. Par exemple, pour ce qui est de la paix en Casamance, voir comment certaines localités sont aujourd’hui stables et qui a été derrière ce processus de paix et essayer de montrer son modèle à d’autres localités ».