Femua13 : Voici les artistes qui vont représenter le Sénégal en Côte d’Ivoire

C'est à l'occasion du prestigieux Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) que la Côte d'Ivoire a porté son choix sur le Sénégal. Ce, grâce sans doute à la richesse culturelle du pays et les rapports qui lient ces deux peuples frères.



Ainsi, le ministère de la Culture et de la Communication a organisé une conférence de presse pour présenter les artistes qui vont représenter le Sénégal.



Parmi ces artistes, il y a Dieyla, l'interprète de «Magui bakh», le rappeur Ngaka Blindé, Omg, le leader de la génération consciente Pape Diouf, Sidy Diop et Jeeba.



L’humoriste Doudou sera aussi de la partie.



Programmée depuis l'année 2020, la 13ème édition du Femua n’a pu se tenir à cause de la pandémie de la Covid-19. Il se déroulera du 7 au 12 septembre prochain en Côte d'Ivoire.



Comme à l'accoutumée, le festival se tiendra en 5 volets : le social, le Femua sport, Femua kids, le carrefour Jeunesse et les concerts.



Commissaire général de l'événement, Traoré Salif dit A'salfo, du groupe Magic system, espère que ce rendez-vous panafricain cimentera davantage les relations de ces deux peuples.



En tout cas, les artistes sélectionnés ont promis de faire vibrer la Côte d'ivoire au rythme des sonorités sénégalaises