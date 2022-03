Forum Africain de la presse économique et financière : Le prix spécial décerné à l’ancien journaliste Abdou Diaw

Abdou Diaw, primé lors du Forum Africain

L’ancien journaliste au quotidien « le Soleil », Abdou Diaw, a été primé, samedi dernier, lors du forum africain de la presse économique et financière qui s’est tenue à Abidjan, en Cote d’Ivoire. Ce prix spécial lui a été décerné grâce à la parution de son livre « Comprendre les termes de l’économie et de la finance » publié en décembre dernier.





Cet ouvrage est un ensemble de textes de la rubrique « L’explicateur » publiés tous les lundis dans le quotidien national sénégalais « le Soleil ». Une fierté pour ce jeune diplômé sorti de la 40ème promotion du centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) et titulaire d’un master 2 en politique économique et analyse économique du projet. « C’est un énorme plaisir et un honneur. Une fierté de voir son travail récompensé. C’est une grande marque de reconnaissance des efforts que nous essayons de déployer quotidiennement pour jouer notre modeste contribution dans la vulgarisation de la culture économique et financière au Sénégal, dans l’espace UEMOA et en Afrique », a-t-il souligné.