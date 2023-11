Gala de la presse régionale de Ziguinchor : Doudou Ka félicite l'APIC et remet 5 millions F CFA

Depuis Riyad où il se trouve, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale a adressé ses vives félicitations aux professionnels de l'information et de la communication de Ziguinchor.





"Je vous adresse ce message pour vous dire à quel point votre métier est noble, prestigieux et surtout indispensable à toute société qui aspire à la prospérité et à la démocratie", a écrit Doudou Ka aux hommes et femmes de médias de Ziguinchor regroupés au sein l'APIC.





Poursuivant, le ministre dira que aux journalistes que "les Sénégalais ont besoin de vous, en particulier les populations de la Casamance ont besoin de vous, les Ziguinchorois ont besoin de vous".





Pour Doudou Ka, les journalistes de la région méridionale abattent un travail important en Casamance. Il a tenu à magnifier le travail responsable de la presse régionale dans tous les domaines. "Vous conduisez avec un formidable sens de la responsabilité le bateau de la presse régionale sénégalaise. Les médias ziguinchorois sont en train d’écrire une belle page de l’histoire de la presse sénégalaise", a ajouté le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale.

Avant de les féliciter pour la tenue du gala et de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes de la presse.