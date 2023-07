Gestion chaotique et népotisme : Les points de tension entre le SYNPICS et la DG de TDS Nafissatou Diouf

Un vent de révolte souffle sur la Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA). Depuis l'arrivée de la directrice générale, l’entreprise fait face à d'importants défis, tant sur le plan du travail que sur le plan des ressources humaines. Le syndicat SYNPICS TDS, chargé de défendre les droits du personnel et de l'entreprise, mène un combat persévérant pour faire face aux supposées lacunes du management de la DG Nafissatou Diouf, qui aurait entraîné une régression de l'entreprise sur plusieurs plans.





En réponse à leurs échanges continus, le syndicat maison a présenté un résumé de leurs dernières discussions avec la directrice générale, en mettant l'accent sur des points spécifiques de leur plateforme revendicative.





Restauration des acquis du personnel





L'un des principaux griefs soulevés par le syndicat concerne la suppression «unilatérale» des acquis obtenus à l'issue de négociations avec l'ancien DG. Face à ces revendications, la directrice générale rejette, selon le communiqué, la responsabilité au ministre de tutelle et promet de rétablir les acquis suspendus, si le ministre donne son aval.





Cependant, le syndicat souligne fermement qu'un acquis ne peut être remis en cause, comme l'indique son appellation.





Les membres du SYNPICS TDS rappellent également l'accord conclu avec l'ancienne direction pour l'accompagnement financier de leurs homologues d'Excaf qui auront fait au moins cinq années de présence à la retraite. Sur cette question, le syndicat campe sur sa position.





La directrice générale, qui avait auparavant invoqué l'attente du visa du conseil d'administration, semble accepter à présent l'application de certains points de l'accord d'entreprise. La majoration de la prime de risque à 13 %, par exemple, sera effective à la fin du mois de juillet.





Cependant, le syndicat insiste sur le fait que cette question va bien au-delà de la prime de risque









Autres points de conflit





Outre ce point de revendication, le syndicat soulève d'autres problèmes, dont les questions liées au recouvrement et à la restitution des fonds de la colocalisation, l'amélioration des conditions de travail dans les centres émetteurs et à Dakar, ainsi que le versement à temps des frais de l'IPM et de l'assurance santé.





Le syndicat exige également la cessation des intimidations et de l'acharnement sur le personnel, ainsi que l'arrêt immédiat du recrutement «non conforme» à l'organigramme et au manuel de procédures. Enfin, il insiste sur l'importance du raffermissement des liens avec les partenaires stratégiques pour garantir la qualité et la continuité du service.





Un avenir incertain





Face à la détérioration continue du climat, le SYNPICS TDS déplore la «médiocrité» du management, la gestion chaotique des priorités, ainsi qu'une gestion axée sur le népotisme. Malgré les tentatives de dialogue, la directrice générale semble réfractaire à la paix et à la préservation des intérêts de la société, indique le syndicat.





En réponse à cette situation, le bureau du syndicat exhorte le personnel à rester mobilisé, vigilant et prêt à répondre à tout mot d'ordre.





Les enjeux sont élevés, et l'avenir de la Télédiffusion du Sénégal demeure incertain tant que les revendications du personnel ne seront pas prises en compte et que les conflits ne seront pas résolus de manière satisfaisante.