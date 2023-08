Grand Magal 2023 : Les accréditations pour la presse limitées à 500

Le comité d'organisation du grand Magal, par le biais de la commission culture et communication, va mettre à la disposition de la presse nationale et internationale 500 accréditations pour la couverture médiatique de l'événement. L'information a été livrée à Seneweb par le président sous commission presse Moustapha Gaye.





"Invitation à la presse - Accréditations pour le Grand Magal de Touba







Chers membres de la presse,





Nous sommes heureux de vous inviter à vous inscrire sur la plateforme dédiée aux accréditations pour la couverture du prestigieux événement du Grand Magal de Touba sur le portail web ci-après https:// pressemagaltouba.com/









Votre présence et votre couverture médiatique joueront un rôle essentiel dans la sensibilisation à cet événement emblématique et permettront au monde de mieux comprendre les valeurs et la signification du Grand Magal de Touba.





Veuillez noter que les accréditations sont limitées à 500 et seront attribuées selon le quota fixé par le comité d'organisation.





Nous vous encourageons donc à soumettre votre demande dès que possible pour faciliter le traitement.





Si vous avez des questions supplémentaires ou des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider et faciliter votre travail de reportage" lit-on dans le même communiqué.