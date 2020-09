Images hors contexte : Le Cored sermonne la Rts

La Rts s’est encore illustrée en matière de propagande. Et cette fois-ci de la pire des manières. En effet, selon une note du Comité d’observation des règles d’éthique et de déontologie, la télévision publique a diffusé vendredi dernier, lors d’une émission sur les inondations, des images montrant le chef de l’Etat en visite sur les lieux inondés. Or, souligne le Cored, les images datent de 2012.







« Dans le contexte actuel, la diffusion de ces images est de nature à induire le téléspectateur en erreur en faisant croire que le président de la République est descendu sur le terrain suite aux inondations survenues récemment dans le pays », regrette le tribunal des pairs.





Ainsi, Mamadou Thior et Cie rappellent aux médias leur devoir d’ »honnêteté vis-à-vis du téléspectateur », la Rts en particulier.