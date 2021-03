Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger touchés par une panne mondiale

Nous quand on a vue "erreur sur le fil d'actualité" sur Instagram #instagramdown pic.twitter.com/1q2FWvMmv3 — ???????????????????????????? ???????????? ????????????????????™ ??????? (@OlivierQuiRoule) March 19, 2021

Moi entrain d'attendre que insta re fonctionne#instagramdown pic.twitter.com/AQackBQ73E — Nath Dvr (@dvr_nath) March 19, 2021

Impossible de “scroller”. Ce vendredi 19 mars, des utilisateurs des réseaux sociaux Facebook et Instagram, et aussi de la messagerie instantanée WhatsApp ont fait remonter des difficultés sur les plateformes.Selon le site Downdetector, la panne aurait touché plusieurs pays. La plupart des utilisateurs d’Instagram ont rapporté des difficultés à naviguer dans leur fil d’actualité, tandis que sur Facebook Messenger et WhatsApp l’envoi et la réception de messages semblaient difficiles.Ces trois plateformes sont la propriété de Facebook, lancé par Mark Zuckerberg. L’origine de la panne reste à ce stade inconnue.Plus d’informations à venir...