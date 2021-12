Interdiction de propagande déguisée dans les médias : Le Cnra relève des «violations», lors de l’investiture de Pape Diop

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a procédé, ce lundi, à l’évaluation, à mi-parcours, de la couverture médiatique de la période de précampagne des élections territoriales du 23 janvier 2022. Des violations des dispositions interdisant la propagande déguisée pendant cette période de précampagne ont été relevées par le régulateur, même si le Cnra juge que, «dans l’ensemble, les médias ont respecté la réglementation».





Ces manquements susmentionnés ont été notés «le vendredi 17 novembre et, notamment, le samedi 18 décembre 2021, lors de la retransmission en direct du meeting d’investiture du candidat de Bokk Guiss Guiss (Pape Diop, Ndlr) à la ville de Dakar, au cours de laquelle plusieurs télévisions et radios ont laissé passer de nombreuses déclarations et manifestations publiques de soutien au candidat», indique le Cnra.





D’autres manquements ont également été relevés «dans des émissions de divertissement qui ne sont pas censées aborder les questions politiques». Ceux-ci ont d’ailleurs fait «l’objet d’observations orales», souligne l’arbitre du jeu médiatique.





Babacar Diagne et Cie de rappeler aux médias les dispositions de l’article L.61 du Code électoral qui interdit «toute propagande déguisée qui consiste en la diffusion, par les médias, de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à une liste de candidats, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère». Cette interdiction, signale le Cnra, «demeure valable jusqu’au vendredi 7 janvier 2022 à minuit».





Le conseil rappelle également aux médias le dernier alinéa de l’article L.61. «Les médias publics et privés qui traitent de la campagne électorale, qui s’étend du samedi 8 janvier 2022 à 00 h au vendredi 21 janvier 2022 à minuit, sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats», insiste le Cnra.