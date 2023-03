Journal Le Quotidien : Madiambal Diagne révèle son «seul regret»

Vendredi 24 février, Le Quotidien, titre du groupe Avenir communication lancé en 2003, fêtait ses 20 ans. Occasion pour son fondateur, Madiambal Diagne, de prendre sa plume pour s’adresser, à la deuxième personne du singulier comme au premier jour de l’aventure, à chaque lecteur du journal. Une manière de rester fidèle à son option de départ : «le pari de la proximité, de la familiarité, de la constance et de la durée».



Plus de six mille numéros plus tard, Madiambal Diagne se montre satisfait de voir Le Quotidien «toujours debout, en tant que témoin fidèle de l’actualité et de l’histoire du Sénégal, au jour le jour». «Le chemin a pu être éprouvant, mais on ne peut qu’être fier de le voir bien haut et constant dans son esprit de départ», relève-t-il dans son édito.



Cependant, Madiambal Diagne confesse un bémol : «Si je peux émettre un regret, c’est sûrement le retard accusé dans la numérisation (du) journal, avec l’offre d’une rédaction entièrement digitale. Le pari dès le début en 2003, était d’être présent en kiosque et en ligne. C’était réussi avec un journal qui paraissait sur internet en même temps qu’il était vendu dans les rues.»



Celui qui a abandonné depuis plus de dix ans le poste de directeur de publication du Quotidien pour garder celui d’administrateur de son groupe de presse, rapporte que d’aucuns considéraient un tel projet «trop ambitieux ou même prétentieux». «L’opposition de certains membres de la rédaction sur la base de revendications syndicales grippera cette initiative, rembobine-t-il. Ils considéraient que cela ferait un double travail, un double emploi et en conséquence, nécessitait un double salaire. Nous ne pouvions pas nous offrir ce luxe, et le leur avions fait savoir.»



Madiambal Diagne ajoute : «L’histoire finit par rattraper les médias pour faire comprendre que la panacée, pour garder des médias viables et forts, reste de se tourner vers le numérique ; ce que je proposais il y a vingt ans. (…) On pourra dire que nous avions raté un virage, mais il ne manque pas de ressources, d’ambition et d’énergie pour combler le gap.»



D’autant que demeure intact, selon son fondateur, l’esprit de départ du journal Le Quotidien, «fait de constance, de liberté, d’engagement, de courage, de respect de la différence et de la promotion des idées».