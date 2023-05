Journée mondiale de la presse : Sur les traces de la première correspondante régionale à Sedhiou





La toute première femme correspondante de presse à Sedhiou s'appelle Adja Fatoumata Faty. Âgée aujourd'hui d'une quarantaine d'années, elle a embrassé le métier de journaliste en 2015, comme présentatrice vedette à la radio Dunya/Sedhiou. Seneweb a saisi cette Journée mondiale de la presse pour retracer son itinéraire dans ce métier.





Ses débuts étaient difficiles, mais c'était sans compter avec la détermination de ses coachs de l'époque, à savoir feu Moctar Diallo de Walf FM/Sedhiou et Bakary Konté de la Radio municipale de Dakar (RMD).

L'appétit venant en mangeant, Adja a fini par exceller dans la presse, transhumant même d'un organe à un autre. Entre 2005 et 2015, elle aura fait Dunya FM, Walf Grand-Place, Grand-Place, Océan FM avant d'atterrir à la télévision Africa 7.





De la radio à la télévision, en passant par la presse écrite, Adja aura tout vu et tout entendu. Des quolibets qui ont poussé la dame à vouloir jeter micro et plume à plusieurs reprises. "Un jour, des femmes, me voyant tenir le micro, se moquaient de moi disant en mandingue ''woy mbama'' (oh mon Dieu)'' une façon d'exprimer leur dédain à mon égard. À l'époque, c'était inacceptable dans le milieu mandingue de voir une femme correspondante de presse avec toute la mobilité que cela exige", rapporte la journaliste.





L'autre anecdote qui a vraiment découragé Adja Fatoumata Faty, ce sont les exigences du montage des images et des vidéos. "Il m'arrivait de revenir tard d'un reportage. Ne voulant pas dormir avec l'information, je m'efforçais d'effectuer le montage avant d'aller au lit. Ma tante se plaignait du bruit du montage, expliquant que je les empêchais de dormir". À cela se greffaient mes fiches de préparation du cours du lendemain.





En effet Adja est aussi professeur de lettres/histoire-géographie au lycée Ibou Diallo, avant d'être mutée actuellement au CEM Fodé Kaba Doumbya dans la commune de Sedhiou.





Pour la professeure journaliste, ce cocktail de désagréments au quotidien était insupportable pour une jeune fille mandingue devant évoluer en compagnie d'hommes jusque dans les zones les plus reculées, revenant à des heures tardives à bord de moto ou de pirogue et attendue en classe le lendemain.





Ainsi s'ouvrirent les portes de la démission. Mais Adja trouve que le métier est formateur. "Je me suis fortifiée dans ce métier qui m'a beaucoup donné. J'ai tissé d'excellentes relations et fait beaucoup d'amitié et de connaissances. Mais à un certain moment, j'ai choisi de m'investir dans ma vraie profession qu'est l'enseignement".