[Document] La note de Pape Alé Niang qui ne va pas plaire aux agents de la Rts

Le nouveau directeur général de la Rts a pris une décision qui ne va pas enchanter les travailleurs de la chaîne publique. En effet, dans une note de service rendue publique, ce lundi 1er juillet, l'ancien administrateur du site Dakar Matin a mis un terme à l'application de l'Accord d'entreprise signé le 29 mars dernier, sur la base d'un décret du 27 mars, suite quelques jours après l'élection présidentielle, accordant des avantages financiers à la Rts.



"Il m'a été donné de constater que les salaires des mois d'avril et mai 2024 ont été payés sur la base de l'Accord d'entreprise signé le 29 mars 2024 par mon prédécesseur. Cet accord, appliqué dans toutes ses clauses, aura une incidence financière annuelle de 1800 000 000 F CFA et un impact de 1 350 00 000 F CFA sur l'année en cours", a notamment fait constater M. Niang.



Il ajoute: "Aucune couverture budgétaire n'ayant été garantie pour supporter cet impact, l'application de l'Accord d'entreprise du 29 mars 2024 est suspendue à l'effectivité du décret 2024-837 du 27 mars 2024 accordant des avantages financiers à l'Editeur public national de la communication audiovisuelle (RTS). Par conséquent, à compter de cette fin de mois de juin 2024, les salaires seront traités conformément à l'Accord d'Entreprise du 25 mars 2005".



Le patron de la Rts a, ainsi, chargé le Directeur administratif et financier, celui du capital humain et le chef de la Cellule contrôle de gestion de veiller à une stricte application de la présente note.