La presse décrète le boycott de toutes les activités et le traitement des communiqués et déclarations gouvernementales, du lundi 12 au samedi 17 février

La Coordination des Associations de Presse (CAP) condamne ''la décision inique du ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, qui a retiré de manière définitive la licence de WalfTV, sans aucun respect des procédures réglementaires".





Ainsi, pour apporter leur soutien au groupe Walfadjri, la CAP et le patronat de la presse ont convenu d'observer "du lundi 12 au samedi 17 février, un boycott systématique de toutes les activités gouvernementales ainsi que leurs communiqués et déclarations".





"Une autre date sera retenue pour la journée sans presse lorsque la CAP et le CDEPS auront bouclé les concertations et négociations avec tous les membres du patronat afin de bien préparer et mieux réussir cette action particulière de journée sans médias. La Coordination des Associations de Presse rappelle, par ailleurs, la veillée nocturne prévue au siège du groupe Walfadjiri, ce lundi 12 à partir de 22h. Elle invite tous les journalistes, techniciens et acteurs des médias de tout bord á se mobiliser pour que cette forfaiture liée au retrait définitif du signal de WalfTV soit définitivement levée", lit-on dans leur communiqué.