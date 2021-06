La presse s’organise autour d'une mutuelle de santé avec la Cmu

L’association de la presse pour l’entraide et la solidarité (APRES) en partenariat avec l’agence de la couverture Maladie Universelle (CMU) va procéder, ce samedi 26 juin, au lancement officiel de la mutuelle des professionnels de l’information et de la communication (MPIC).





La cérémonie aura lieu à 10 heures à la maison de la Presse Babacar Touré. L'événement sera présidé par le ministre de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop, en présence des ministres de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, du ministre du Développement communautaire et de l’équité sociale et territoriale, Samba Ndobéne Ka, du ministre du Travail, du dialogue social et des institutions, Samba Sy.





Le Directeur général de la Cmu, Bocar Mamadou Daff prendra également part au lancement de la mutuelle de santé. Selon le gérant de la nouvelle mutuelle des professionnels de l’information et de la communication, joint au téléphone par Seneweb, « la mutuelle concerne tous les acteurs des médias, journalistes, cameramen, techniciens, preneurs de son, animateurs, présentateurs…. », soutient Aly Fall. « Elle va permettre de prendre en charge les soins médicaux des acteurs des médias ainsi que de leur famille moyennant la somme de 9000 f par an. Il s’agit de 2000 f Cfa qui constituent les frais d’adhésion et 7000 f Cfa le montant à payer annuellement pour bénéficier de l’accès aux soins médicaux », explique-t-il.





Ainsi, le journaliste Aly Fall invite les acteurs de la presse à s’inscrire et à enrôler les membres de leur famille, mais aussi d’en faire leur mutuelle.





A rappeler que le journaliste Sambou Biagui est le président de l’Association de la presse pour l’entraide et la solidarité (APRES), initiatrice de la mutuelle de santé des acteurs des médias.