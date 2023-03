La RTS se connecte avec le monde

Pour renforcer son rayonnement international, la RTS s’est alliée avec Globecast, spécialisée dans les prestations de services de télécommunication pour les médias, principalement les chaînes de télévision et de radio. Cette société française va désormais assurer la diffusion internationale de la chaîne nationale.



D’après Libération, qui donne l’information, l’objectif pour la RTS est de toucher la diaspora et les autres téléspectateurs du monde entier. L’actualité et la culture sénégalaises seront au premier plan. Il s’agira également de promouvoir l’économie et le tourisme du pays.



«Grâce à Globecast, la RTS est fière d’être la première chaîne africaine francophone à être diffusée par satellite sur l’Asie et l’Australie en plus de l’Amérique du Nord et de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord», s’est réjoui dans Libération le directeur général de la chaîne publique, Racine Talla.



Il a ajouté : «En travaillant avec Globecast, nous bénéficions également d’un guichet unique et nous pouvons faire confiance à leur professionnalisme dans la gestion des diverses contraintes demandées par les ayants droit dans les différents territoires.»