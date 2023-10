Lancement du Réseau Dupont Verlon pour le Journalisme d'Investigation en novembre à Abidjan





“Le lancement officiel du Réseau Dupont Verlon pour le Journalisme d'Investigation ( REJI) aura lieu le 1er novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la dixième édition de la Bourse Ghislaine Dupont/Claude Verlon”, renseigne un communiqué parvenu à Seneweb. Cet événement réunira tous les lauréats de la bourse, ainsi que des personnalités éminentes du monde du journalisme et de la communication.













Le REJI est un lieu de rencontre pour les lauréats de la Bourse Ghislaine Dupont/Claude Verlon, initiée par France Média Monde en mémoire de ces deux journalistes de RFI enlevés et tragiquement tués à Kidal, au Mali, en 2013. “Plus qu'un simple réseau, le REJI est une chaîne de collaboration active, un carrefour d'échanges et un point de connexion où les membres brassent des idées, partagent des ressources et travaillent ensemble pour atteindre un idéal commun : informer, se former et former”, indique le communiqué.













Ce réseau est la poursuite d'un engagement, une nouvelle corde tissée au bout de celle laissée pendante par Ghislaine et Claude à Kidal au Mali il y a dix ans. “Il est composé de dix-huit jeunes pionniers journalistes et techniciens passionnés, venant de dix pays d'Afrique francophone. Du Bénin au Tchad, du Burkina Faso au Cameroun, de la Côte d'Ivoire à Madagascar, du Mali à la République Centrafricaine et du Sénégal.Ils sont tous unis par la quête incessante de l'information, la recherche sans relâche de la vérité dans les histoires les plus complexes”, précise le communiqué.





Pour cette édition, les lauréats se sont dotés de l'outil OND'ACTIVES.