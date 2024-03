« Les médias internationaux ont eu honte », (expert électoral)

« Le Sénégal est et restera toujours en tête en matière de démocratie ». C’est le satisfecit exprimé par le doyen des observateurs de la coordination des experts électoraux africains (CEEA) au Sénégal, Jean Marie Ngondjibangante, à l’issue de la Présidentielle du 24 mars.



Repris par le Soleil, l’expert électoral international, présent au CEM Thierno Mamadou Sall, à Fatick, où Président sortant, Macky Sall, a voté, soutient d’abord que la décision de ce dernier de renoncer à une troisième candidature est « un exemple pour tous les chefs d’État africains. »



Ensuite, poursuit le journal, le Camerounais n’a pas raté les médias internationaux : « Ils ont eu honte aujourd’hui. Eux qui n’ont cessé de vouloir jeté le discrédit sur le Sénégal et sur le Président Macky Sall. »



Ngondjibangante de conclure : « C’est un avertissement à l’Union européenne et à tous les ennemis du Sénégal. Il ne faut pas qu’ils troublent les gens juste pour bénéficier de leurs ressources. »



Présent au Sénégal depuis 2012 dans le cadre de sa mission d’observation, l’expert électoral estime « qu’aujourd’hui, personne n’a gagné si ce n’est le peuple sénégalais. »