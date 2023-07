«Sociétés publiques qui appauvrissent l'État» : La réponse du Collège des délégués et de l'Intersyndicale de la SSPP Le Soleil

Ce mercredi 19 juillet, Seneweb a publié un article intitulé «Voici les trois sociétés publiques qui appauvrissent l'État». Ces informations, reprises du journal "Libération" qui, après exploitation du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2024-2026, révélaient une liste d'entreprises publiques dont les déficits coûteraient cher à l'État du Sénégal.





Plus particulièrement, l'étude dévoilait que Le Soleil et DDD exposent l'État, en raison des déficits qu'elles ont accumulés sur plusieurs exercices, entraînant des capitaux propres négatifs de plus de 27 milliards de francs CFA.







Dans un communiqué publié ce mercredi, le Collège des délégués du personnel et l'Intersyndicale des travailleurs de la SSPP Le Soleil ont tenu à rétablir la «vérité». Ils ont, dans un premier temps, décrié l'association de leur structure à celle de Dakar Dem Dikk, concernant les capitaux propres négatifs de plus de 27 milliards de francs CFA, d'autant plus que les parts de chaque entité ne sont pas mentionnées.







«On ne peut pas mettre dans le même panier DDD, qui emploie 3 039 personnes, La Poste, qui a plus de 5 000 agents, et une entreprise comme Le Soleil, qui ne compte que 156 travailleurs permanents», expliquent ces travailleurs.







Plus loin, le communiqué révèle qu'en 2021, Le Soleil a réalisé un bénéfice de 111 186 320 F CFA et 129 962 009 F CFA en 2020. En 2018, le résultat net était de 757 104 524 F CFA. La Société sénégalaise de presse et de publications (SSPP Le Soleil) n'aurait enregistré qu'une perte de 45 962 314 F CFA en 2019.







Le Collège des délégués du personnel et l'Intersyndicale précisent qu'il n'y a pas de bilan consolidé des actifs du Soleil, depuis plusieurs années. «Le déficit dont on parle souvent dans les rapports est antérieur même à la naissance de beaucoup de jeunes qui travaillent actuellement à la SSPP Le Soleil. Il est évalué à environ 2 milliards F CFA. Mieux, ce déficit est aujourd'hui résorbé avec l'acquisition de l'Agence de distribution de presse (ADP) dont le patrimoine foncier est évalué à plus de 6 milliards F CFA», dit le communiqué.







«Le coût de cette mission a été évalué à 2,8 milliards F CFA par des experts, alors que la rémunération porte sur un montant de 1,5 milliard de F CFA. Et cela ne fait que deux ans. Auparavant, ce montant était de 850 millions F CFA», conclut la note.