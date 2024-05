« Une chaîne de télévision de la Gendarmerie verra bientôt le jour », Général Martin Faye

Le Général de division, Martin Faye, a officiellement pris ses fonctions de Haut Commandement de la Gendarmerie et Directeur de la justice militaire. Il remplace ainsi le Général Moussa Fall à ce poste. En effet, à l'occasion de la cérémonie de prise de commandement qui a eu lieu ce mardi 14 mai 2024 sous la présidence du ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop, le Général Martin Faye a annoncé la mise sur pied d’une chaîne télévision de la Gendarmerie. Ce, afin de faciliter la communication.