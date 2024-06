Le Soleil : Le nouveau DG veut moderniser et redynamiser la SSPP

La digitalisation du quotidien national Le Soleil est une des priorités de Lamine Niang, le nouveau directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication (SSPP). Lors de la cérémonie de passation de service ce mardi 11 juin, le diplômé d’un DESS en technologie éducative entend « moderniser l’infrastructure informatique, développer de nouveaux produits » en passant par la revue du modèle économique. ceci dans le but de « trouver de nouvelles sources de revenus », a déclaré M. Niang.











Ainsi, pour une meilleure gestion financière, le remplaçant de Yakham Mbaye appelle à la remobilisation des équipes commerciales de la Société sénégalaise de presse et de publication Le Soleil et propose des leviers de croissance pour générer ces nouvelles sources de revenus. « Parmi ces leviers de croissance prometteurs, je peux citer Les Éditions du Soleil avec notamment la publication de journaux, de magazines thématiques, dont celles axées sur des secteurs clés de l’économie ou sur la vulgarisation des projets et des réalisations de l’État. La publicité digitale, les abonnements numériques, la numérisation et la monétisation des archives du Soleil et les produits d’imprimerie sont des niches que nous comptons explorer » a-t-il évoqué.





Plan de relance de l’ADP





Le lancement d’un kiosque numérique est prévu par la nouvelle direction du quotidien national afin de moderniser et de relancer l’Agence de distribution de presse. Pour l’accompagnement de cette filiale du Soleil, « il s’agira, après diagnostic, de dresser un plan de relance avec l’accompagnement de l’État, afin qu’elle puisse renouer avec ses activités historiques, notamment la distribution de la presse quotidienne sénégalaise et étrangère, les livres et les manuels scolaires. Et surtout entamer une diversification de ses activités, en explorant de nouvelles opportunités d’affaires » a t-il dit.