Les négociations entre Microsoft et TikTok se poursuivent malgré l'appel de Trump à interdire l'application

Le géant américain de la technologie Microsoft a confirmé qu'il poursuit les discussions en vue de racheter les activités américaines de l'application chinoise de partage de vidéos TikTok.







Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a eu une conversation avec le président Donald Trump au sujet de l'acquisition dimanche, a déclaré la société technologique.





Microsoft a souligné qu'elle "apprécie pleinement l'importance" de répondre aux préoccupations du président Trump.





Un examen complet de la sécurité de l'application sera effectué, a ajouté la société.





Microsoft devra également fournir au gouvernement américain une liste des "avantages économiques appropriés" pour le pays, a-t-il déclaré dans un article de blog.





Le géant de la technologie espère conclure les discussions avec la société mère de TikTok, ByteDance, d'ici le 15 septembre.









Microsoft a déclaré qu'il cherchait à acheter le service TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et qu'il exploiterait l'application sur ces marchés.





L'entreprise technologique a ajouté qu'elle "pourrait" inviter d'autres investisseurs américains à participer à l'achat "sur une base minoritaire".





Microsoft a souligné qu'elle veillerait à ce que "toutes les données privées des utilisateurs américains de TikTok" soient transférées aux États-Unis et y restent.





En outre, elle veillera à ce que toutes les données actuellement stockées ou sauvegardées en dehors du pays soient supprimées des serveurs après leur transfert vers les centres de données américains.





Elle a également déclaré que Microsoft "apprécie l'implication personnelle du gouvernement américain et du président Trump alors qu'elle continue à développer de solides protections de sécurité pour le pays".





Mais le géant de la technologie a ajouté que les discussions actuelles en étaient encore au stade "préliminaire" et qu'il n'y avait donc "aucune garantie" que l'achat se ferait.





Préoccupations gouvernementales





Une possible vente des activités américaines de TikTok à Microsoft a été mise en suspens après que Donald Trump ait juré d'interdire l'application de partage de vidéos, selon des informations du Wall Street Journal.





Les deux entreprises étaient proches d'un accord sur la vente potentielle mais la conclusion de la cession a été mise en doute après l'avertissement du président américain vendredi.





Et dimanche, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé que le président Trump prendrait des mesures "dans les prochains jours" contre les logiciels appartenant à des Chinois qui, selon lui, représentent un risque pour la sécurité nationale.





S'adressant à Fox News, M. Pompeo a déclaré que ces mesures seraient prises "en ce qui concerne un large éventail de risques pour la sécurité nationale présentés par des logiciels liés au Parti communiste chinois".





On estime que l'application vidéo TikTok compte environ un demi-milliard d'utilisateurs actifs dans le monde - et environ 80 millions aux États-Unis - dont une grande partie sont des adolescents ou des jeunes d'une vingtaine d'années.









Certains politiciens américains s'inquiètent du fait que le propriétaire chinois de l'application, ByteDance, pose un risque pour la sécurité nationale car elle pourrait être utilisée pour collecter les données personnelles des Américains. Les régulateurs ont également fait part de leurs propres inquiétudes en matière de sécurité.







Tard vendredi, M. Trump a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One : "En ce qui concerne TikTok, nous leur interdisons l'accès aux États-Unis".





Et dans une déclaration samedi, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré "L'administration a de très sérieuses préoccupations en matière de sécurité nationale concernant TikTok. Nous continuons à évaluer la politique future".





Le Wall Street Journal a déclaré que ByteDance a essayé de faire des concessions importantes à la Maison Blanche, notamment en créant des milliers d'emplois sur trois ans.





Une vente de l'opération américaine à Microsoft, qui possède LinkedIn, donnerait au géant technologique américain une présence bien plus importante dans les réseaux sociaux, un domaine dominé par des rivaux. La valeur de la branche américaine de TikTok a été estimée entre 15 et 30 milliards de dollars (8.385 à 16.771 milliards de FCFA).





Selon le Financial Times, certains cadres de ByteDance pensent que l'intervention de M. Trump n'est peut-être qu'un stratagème de négociation pour aider Microsoft à obtenir un meilleur accord.





TikTok a refusé de discuter d'un éventuel accord avec Microsoft, mais un porte-parole l'a déclaré dans une déclaration dimanche : "Bien que nous ne commentions pas les rumeurs ou les spéculations, nous sommes confiants dans le succès à long terme de TikTok".





La déclaration a réitéré que la société s'engageait à protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs.





'Bizarre'

La décision d'interdire TikTok intervient à un moment où les tensions entre l'administration Trump et le gouvernement chinois se sont accrues sur un certain nombre de questions, notamment les différends commerciaux et la gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus.





L'annonce du président vendredi a été critiquée par certains dans le secteur des technologies, notamment par l'ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, qui s'est demandé si cette décision était motivée par des préoccupations de sécurité nationale.





Il a tweeté : "Cela devient bizarre. Une vente à 100% à une société américaine aurait été considérée comme une solution radicale il y a deux semaines et, finalement, atténue toute préoccupation raisonnable en matière de protection des données. Si la Maison Blanche anéantit cela, nous savons que ce n'est pas une question de sécurité nationale".





M. Trump a également été critiqué par l'Union américaine des libertés civiles. "Interdire une application que des millions d'Américains utilisent pour communiquer entre eux est un danger pour la liberté d'expression et est technologiquement irréalisable", a déclaré Jennifer Granick, conseillère en surveillance et cybersécurité de l'ACLU.







"La fermeture d'une plateforme, même si elle était légalement possible, nuit à la liberté d'expression en ligne et ne résout en rien le problème plus large de la surveillance gouvernementale injustifiée", a-t-elle déclaré.





Samedi, afin de rassurer les millions d'utilisateurs américains de TikTok, Vanessa Pappas, la directrice générale du pays, a déclaré dans un message vidéo : "Nous n'allons nulle part.?. . Nous sommes ici pour le long terme".





"En matière de sûreté et de sécurité, nous construisons l'application la plus sûre parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire. C'est pourquoi nous apprécions votre soutien", a-t-il ajouté.