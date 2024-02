Licence de Walf TV retirée : la presse de Saint-Louis exprime sa solidarité

Les acteurs des médias de Saint-Louis ont manifesté leur solidarité au groupe de presse Walfadjri, qui a vu la licence de sa télé retirée suite aux tensions politiques dans le pays.







Rassemblés à la place Baye Ndar (anciennement place Faidherbe), les journalistes, cameramen et autres techniciens des médias ont exprimé leur soutien au groupe de feu Sidy Lamine Niasse.





« Nous, la presse de Saint-Louis, dénonçons avec vigueur la décision de l'État du Sénégal envers nos confrères du groupe Walfadjri... Notre ministre de tutelle, Me Moussa Bocar Thiam, avocat de profession, au lieu de nous protéger et de garantir notre liberté d'exercer notre métier librement, semble vouloir nous réduire au silence en suspendant le signal de la télévision Walf TV.





Le ministre de la Communication est même allé plus loin en retirant la licence du groupe Walfadjri, qui emploie plusieurs pères et mères de famille.





Nous refusons catégoriquement cette atteinte à la liberté de la presse. Cette mascarade est inacceptable. La presse sénégalaise est en danger. Nous tenons à informer le président Macky Sall et son gouvernement que la presse n'est pas l'ennemie de l’État. Par conséquent, nous, hommes et femmes des médias de la région de Saint-Louis, exigeons le rétablissement du signal et la levée de la suspension de la licence du groupe Walfadjri dans les plus brefs délais », ont exprimé les acteurs de Saint-Louis dans un mémorandum.