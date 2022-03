Liquidation d’Excaf : 3000 emplois menacés

Les travailleurs du Groupe Excaf Télécom sont désemparés.



Alors que l’entreprise de presse a été mise en liquidation judiciaire par jugement N°003 du 9 février 2022, 500 emplois directs et 2500 emplois indirects menacés.



En clair, plus de 3000 pères et mères de famille vivent sous la menace d'une perte d’emploi, rapporte le quotidien Tribune.



À signaler que les employés réclament des arriérés de salaire, allant d’un à treize mois.